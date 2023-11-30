​В 13-м туре испанского чемпионата забили все - такого не было с 1960 года

Помимо матчей пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в футбольной Европе в среду состоялся также перенесенный матч тринадцатого тура испанского чемпионата между «Мальоркой» и «Кадисом».

Обе команды забили, и, как оказалось по итогам тринадцатого тура испанского чемпионата, все без исключения команды сумели забить по итогам тура. Удивительно, но такого в высшей лиге испанского футбола не случалось с сезона 1960/1961 - тогда в восьмом туре чемпионата также забили все команды.

Правда, в то время речь шла о шестнадцати командах высшей лиги, а в этом случае - о всех двадцати.