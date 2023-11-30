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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Никто не совершенен» – Анчелотти рассказал, в чём должен прибавить Беллингем

30 Ноября 2023 • 02:07 Комментировать
Реал Мадрид
4:2
Наполи

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о Джуде Беллингеме после победы над «Наполи» (4:2).

20-летний англичанин в очередной раз был признан лучшим игроком встречи – в активе хавбека гол и результативная передача.

«Беллингем удивляет весь мир изо дня в день, – цитирует Madrid Xtra наставника «сливочных». – Его можно назвать подарком для всего футбола. Мы в восторге от него.

Джуд – очень серьёзный молодой человек, он отлично адаптировался, у него отличные взаимоотношения с другими игроками. К сожалению, ему ещё нужно поработать над испанским, так что никто не совершенен», – добавил Анчелотти, смеясь.

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