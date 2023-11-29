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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Назван лучший испанский футболист в истории

29 Ноября 2023 • 23:56 Комментировать

Авторитетный журнал Four Four Two продолжает публиковать интересные рейтинги. На этот раз журналисты выкатили материал о лучших испанских футболистах в истории.

На первом месте этого рейтинга оказался экс-капитан «Барселоны» Хави. Второе место у другого экс-футболиста «сине-гранатовых» Андреса Иньесты, а тройку замыкает Икер Касильяс.

В топ-10 также входят Давид Вилья, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Рауль, Карлес Пуйоль, Херард Пике и Хаби Алонсо.

В настоящий момент Хави работает на должности главного тренера «Барселоны». Накануне команда оформила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

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