​Назван лучший испанский футболист в истории

Авторитетный журнал Four Four Two продолжает публиковать интересные рейтинги. На этот раз журналисты выкатили материал о лучших испанских футболистах в истории.

На первом месте этого рейтинга оказался экс-капитан «Барселоны» Хави. Второе место у другого экс-футболиста «сине-гранатовых» Андреса Иньесты, а тройку замыкает Икер Касильяс.

В топ-10 также входят Давид Вилья, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Рауль, Карлес Пуйоль, Херард Пике и Хаби Алонсо.

В настоящий момент Хави работает на должности главного тренера «Барселоны». Накануне команда оформила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.