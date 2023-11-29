​Анчелотти: «Только сумасшедший захочет покинуть «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти всякий раз подчёркивает, что он счастлив работать в мадридском клубе.

«Я чувствую себя очень хорошо в «Реале». Всё, что должно произойти, произойдёт в будущем. Я никуда не тороплюсь. Я счастлив и сосредоточен на наших матчах», - цитирует Анчелотти Marca со ссылкой на Dsport.

«Только сумасшедший захочет покинуть «Реал», - отметил итальянский специалист.

Как известно, действующий контракт Карло Анчелотти связывает его с «Реалом» до конца нынешнего сезона. Поговаривают, что летом итальянец может перейти на работу со сборной Бразилии.

​У Анчелотти имеется письменное соглашение со сборной Бразилии – но есть нюанс

​«Реал» принял решение по Анчелотти и начал действовать