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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти: «Только сумасшедший захочет покинуть «Реал»

29 Ноября 2023 • 23:39 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти всякий раз подчёркивает, что он счастлив работать в мадридском клубе.

«Я чувствую себя очень хорошо в «Реале». Всё, что должно произойти, произойдёт в будущем. Я никуда не тороплюсь. Я счастлив и сосредоточен на наших матчах», - цитирует Анчелотти Marca со ссылкой на Dsport.

«Только сумасшедший захочет покинуть «Реал», - отметил итальянский специалист.

Как известно, действующий контракт Карло Анчелотти связывает его с «Реалом» до конца нынешнего сезона. Поговаривают, что летом итальянец может перейти на работу со сборной Бразилии.

​У Анчелотти имеется письменное соглашение со сборной Бразилии – но есть нюанс

«Реал» принял решение по Анчелотти и начал действовать

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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