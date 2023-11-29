​«Атлетико» потерял Барриоса из-за травмы

Полузащитник «Атлетико» Пабло Барриос угодил в лазарет. Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, 20-летний футболист ощутил дискомфорт в колене во время матча Лиги чемпионов против «Фейеноорда». Обследование выявило у Барриоса разрыв мениска. В ближайшие дни будет принято решение по поводу лечения игрока. Сроки восстановления не называются.

Пабло Барриос является воспитанником «Атлетико». В 12 матчах сезона 2023/2024 полузащитник записал на свой счёт один гол и два голевых паса.

Напомним, что «Атлетико» во вторник обыграл «Фейеноорд» на выезде (3:1) и обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов.