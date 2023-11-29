Фелиш: «Играть в «Барселоне» очень трудно – здесь недостаточно просто побеждать»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш, арендованный у мадридского «Атлетико», рассказал о специфике выступления за каталонскую команду.

Во вторник португалец поразил ворота «Порту» в матче Лиги чемпионов (2:1), прервав безголевую засуху, которая продлилась 12 матчей.

«Правда ли, что играть в «Барселоне» труднее, чем где-либо? Иногда, если ты побеждаешь, но не показываешь хорошую игру, это расценивается почти как поражение. Да, это так. В «Барселоне» ты чувствуешь гораздо больше ответственности и давления, чем в других местах, потому что просто побеждать недостаточно – нужно ещё и хорошо играть. Однако, на мой взгляд, так даже веселее», – цитирует Barca Universal Фелиша.