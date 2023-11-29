В «Барселоне» считают, что Канселу «никогда не устаёт»

Правый защитник «Барселоны» Жоау Канселу практически не пропускает матчи с момента прихода в клуб.

Португалец вышел в стартовом составе «сине-гранатовых» во всех пяти поединках Лиги чемпионов, а в Ла Лиге сыграл в основе в 10 из 11 случаев (исключением стал лишь первый матч). Кроме того, 29-летний футболист крайне важен за сборную Португалии – в её цветах он вышел шесть раз со дня переезда в Каталонию.

«Канселу – настоящий атлет, он никогда не устаёт, – приводит журналист Хави Мигель слова тренеров по физподготовке, работающих в «Барселоне». – Он всегда тренируется с полной отдачей и выкладывается на поле на 100%, но очень быстро восстанавливается».

Жоау Канселу арендован у «Манчестер Сити» до конца сезона.