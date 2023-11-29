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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гризманн удивил выбором любимого игрока прямо сейчас

29 Ноября 2023 • 21:47 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на ряд вопросов. Так, француз назвал Коке своим лучшим другом в мире футбола, а Диего Симеоне – любимым тренером.

Также у Гризманна спросили, кто является его любимым футболистом с тегом «прямо сейчас». Французский игрок удивил своим выбором.

«Алеш Гарсия из «Жироны», - сказал Гризманн Culto Futbol.

За «Жирону» Алеш Гарсия играет уже два с половиной года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевых паса. Стоит сказать, что Гарсия в своё время провёл девять игр за «Манчестер Сити».

На текущий момент «Жирона» занимает второе место в таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жирона Антуан Гризманн Алеш Гарсия ещё теги
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