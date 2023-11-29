Деку поддерживает связь с Москардо, «Барселона» по-прежнему претендует на игрока

Полузащитник «Коринтианса» Габриэль Москардо остаётся трансферной целью «Барселоны».

В каталонском клубе считают 18-летнего футболиста одной из наиболее интересных кандидатур на позицию опорного хавбека, однако, как сообщалось ранее, сделке могут помешать финансовые трудности «сине-гранатовых». По обновлённым сведениям Sport, несмотря на все проблемы, спортивный директор Деку уже несколько недель поддерживает связь с окружением Москардо. Гранд Ла Лиги по-прежнему рассчитывает побороться за юного бразильца, на которого также претендует «ПСЖ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Габриэля Москардо в 1,5 млн евро.