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Деку поддерживает связь с Москардо, «Барселона» по-прежнему претендует на игрока

29 Ноября 2023 • 21:25 Комментировать
Коринтианс
...
Интернасьонал Порту Алегре
03.12 00:00

Полузащитник «Коринтианса» Габриэль Москардо остаётся трансферной целью «Барселоны».

В каталонском клубе считают 18-летнего футболиста одной из наиболее интересных кандидатур на позицию опорного хавбека, однако, как сообщалось ранее, сделке могут помешать финансовые трудности «сине-гранатовых». По обновлённым сведениям Sport, несмотря на все проблемы, спортивный директор Деку уже несколько недель поддерживает связь с окружением Москардо. Гранд Ла Лиги по-прежнему рассчитывает побороться за юного бразильца, на которого также претендует «ПСЖ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Габриэля Москардо в 1,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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