​У Анчелотти имеется письменное соглашение со сборной Бразилии – но есть нюанс

Будущее Карло Анчелотти остаётся одной из самых обсуждаемых тем в футбольном мире. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Марио Кортегану, у Анчелотти есть какое-то письменное соглашение о переходе на тренерский мостик сборной Бразилии по завершению клубного сезона 2023/2024. Однако есть важный нюанс – это соглашение не является обязательным. То есть при желании итальянский специалист может «включить заднюю».

Действующий контракт связывает Карло Анчелотти с «Реалом» до середины 2024 года. Ранее в прессе проскакивала информация о желании мадридского клуба продлить контракт с итальянцем.

​«Реал» принял решение по Анчелотти и начал действовать