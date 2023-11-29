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​У Анчелотти имеется письменное соглашение со сборной Бразилии – но есть нюанс

29 Ноября 2023 • 20:38 Комментировать

Будущее Карло Анчелотти остаётся одной из самых обсуждаемых тем в футбольном мире. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Марио Кортегану, у Анчелотти есть какое-то письменное соглашение о переходе на тренерский мостик сборной Бразилии по завершению клубного сезона 2023/2024. Однако есть важный нюанс – это соглашение не является обязательным. То есть при желании итальянский специалист может «включить заднюю».

Действующий контракт связывает Карло Анчелотти с «Реалом» до середины 2024 года. Ранее в прессе проскакивала информация о желании мадридского клуба продлить контракт с итальянцем.

«Реал» принял решение по Анчелотти и начал действовать

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии ещё теги
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