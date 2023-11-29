​Клубы МЛС и Саудовской Аравии интересуются игроком «Барселоны»

Полузащитник Ориоль Ромеу в обозримом будущем может покинуть «Барселону». Согласно информации журналиста Экрема Конура, интерес к 32-летнему футболисту проявляют клубы из МЛС и Саудовской Аравии.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Барселона» сомневается в перспективах Ромеу. При этом хавбек в этом сезоне получает много игрового времени – он поучаствовал в 17 матчах. В них Ориоль записал на свой счёт один голевой пас.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ориоля Ромеу в 5 миллионов евро. Футболист имеет действующий контракт, рассчитанный до середины 2026 года.