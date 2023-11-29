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«Барселона» планирует новый контракт для Араухо на фоне интереса «Баварии»

29 Ноября 2023 • 17:30 Комментировать

На фоне интереса со стороны «Баварии» «Барселона» намерена активизироваться в переговорах с защитником Рональдом Араухо.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «каталонцы» намерены предложить уругвайцу новый контракт, что является одним из приоритетов руководства. Для «блауграны» защитник является неприкасаемым активом. Сообщается, что интерес «Баварии» связан с любовью главного тренера Томаса Тухеля к игроку.

Напомним, что текущий контракт Араухо с «Барселоной» действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего защитника в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Рональд Араухо ещё теги
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