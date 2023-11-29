Канселу: «Де Йонг – один из лучших полузащитников, которых я когда-либо видел»

Защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу сделал комплимент полузащитнику Френки де Йонгу, который недавно вернулся в строй после травмы. Напомним, ранее сообщалось, что продление контракта с нидерландским хавбеком сейчас является приоритетом для руководства «сине-гранатовых».

«Хочу сказать вам кое-что о Френки. Де Йонг – один из лучших полузащитников, которых я когда-либо видел. Он делает огромную разницу на поле, когда играет. Мы очень счастливы, что он вернулся», – сказал Канселу в интервью после победы 2:1 над «Порту».

Что касается Канселу, португалец забил гол и отдал ассист во вчерашнем поединке с «Порту», что позволило ему получить награду лучшему игроку матча.