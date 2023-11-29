Лапорта: «Хави прошёл с командой сквозь сложные ситуации, ему приходилось справляться с травмами»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта отдал должное главному тренеру Хави Эрнандесу, который вчера вечером вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я очень рад за Хави, ведь он заслужил то, чего достиг. Он прошёл с командой сквозь сложные ситуации, ему приходилось справляться с травмами. Матч с «Порту»? Был рад видеть голы двух Жоау. Также мне понравилось, как Педри пробежал 13 километров и тем самым заменил Гави. Френки де Йонг? С ним мы непобедимы», – сказал Лапорта на пресс-конференции.

Напомним, Хави в прошлом сезоне также выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании с солидным отрывом от мадридского «Реала».