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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Хави прошёл с командой сквозь сложные ситуации, ему приходилось справляться с травмами»

29 Ноября 2023 • 15:28 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
03.12 23:00

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта отдал должное главному тренеру Хави Эрнандесу, который вчера вечером вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я очень рад за Хави, ведь он заслужил то, чего достиг. Он прошёл с командой сквозь сложные ситуации, ему приходилось справляться с травмами. Матч с «Порту»? Был рад видеть голы двух Жоау. Также мне понравилось, как Педри пробежал 13 километров и тем самым заменил Гави. Френки де Йонг? С ним мы непобедимы», – сказал Лапорта на пресс-конференции.

Напомним, Хави в прошлом сезоне также выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании с солидным отрывом от мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Жоан Лапорта Хави Эрнандес

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