Лапорта: «Если бы «Реалу» не дали два пенальти в одном матче, об этом говорили бы всю неделю»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта согласился с мнением главного тренера Хави Эрнандеса, который считает, что его команда должна была пробить два пенальти в последнем туре чемпионата Испании с «Райо Вальекано».

«Мы должны были получить право пробить два пенальти в игре с «Райо Вальекано». Если бы «Реалу» не дали два пенальти в одном матче, об этом говорили бы всю неделю», – сказал Лапорта на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» на выходных вернул себе лидерство в чемпионате Испании, тогда как «Барселона» потеряла очки в матче с «Райо Вальекано» и опустилась на четвёртую строчку.