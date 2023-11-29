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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Если бы «Реалу» не дали два пенальти в одном матче, об этом говорили бы всю неделю»

29 Ноября 2023 • 15:13 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Гранада
02.12 20:30

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта согласился с мнением главного тренера Хави Эрнандеса, который считает, что его команда должна была пробить два пенальти в последнем туре чемпионата Испании с «Райо Вальекано».

«Мы должны были получить право пробить два пенальти в игре с «Райо Вальекано». Если бы «Реалу» не дали два пенальти в одном матче, об этом говорили бы всю неделю», – сказал Лапорта на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» на выходных вернул себе лидерство в чемпионате Испании, тогда как «Барселона» потеряла очки в матче с «Райо Вальекано» и опустилась на четвёртую строчку.

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Sergey999
29 Ноября 2023 в 15:43
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