Тер Штеген будет готов сыграть с «Атлетико»

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вернётся в строй к матчу с мадридским «Атлетико» в чемпионате Испании, который состоится в ближайшие выходные. По информации от журналиста Хави Мигеля, немец должен восстановиться к поединку с «матрасниками».

Напомним, тер Штеген пропустил последние два матча «Барселоны» против «Райо Вальекано» и «Порту» из-за проблем со спиной. Ни в одной из этих игр запасной голкипер Иньяки Пенья не смог сохранить свои ворота сухими.

«Барселона» может вернуть себе третью строчку в чемпионате Испании, если обыграет «Атлетико» на выходных в очной встрече. Отставание «сине-гранатовых» от первого места составляет четыре очка.