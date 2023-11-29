Каннаваро: «Беллингем сейчас является игроком с лучшей формой в мире»

Бывший защитник мадридского «Реала» Фабио Каннаваро прокомментировал выступления Джуда Беллингема в первые месяца игры за «королевский клуб». Англичанин подписал со «сливочными» контракт летом, когда перешёл из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.

«Беллингем сейчас является игроком с лучшей формой в мире. Его выступления впечатляют. Меня удивил его стартовый отрезок. Такое ощущение, что он ворвался в раздевалку «Реала» и сказал: «Я здесь главный», – приводит слова Каннаваро Diario AS.

Беллингем с 11 голами в своём активе в данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата Испании.