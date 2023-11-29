Анчелотти, Зидан или Алонсо: назван фаворит «Реала»

Боссы мадридского «Реала» подготовили предложение для главного тренера команды Карло Анчелотти. Об этом информируют журналисты Cadena Ser.

По сведениям источника, «королевский» клуб готов подписать с итальянским специалистом трудовое соглашение по схеме «1+1». Это приоритетная цель мадридцев. Если же договориться не получится, то у мадридского гранда есть запасной вариант. «Реал» может попытаться пригласить Зинедина Зидана или Хаби Алонсо.

Срок действующего трудового договора между Анчелотти и «сливочными» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем сезоне Ла Лиги «Реал» набрал 35 очков и лидирует после 13 проведенных туров.

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