Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку: «Если мы продлили контракт с Хави, значит мы ему доверяем»

29 Ноября 2023 • 12:38 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
03.12 23:00

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера Хави Эрнандеса. Напомним, относительно недавно специалист продлил контракт со своим клубом до лета 2025 года.

«Вокруг клуба уровня «Барселоны» всегда будет ходить множество слухов. Если мы продлили контракт с Хави, значит мы ему доверяем», – приводит слова спортивного директора «сине-гранатовых» Barca Centre.

Вчера «Барселона» обыграла «Порту» и вышла в ⅛ финала Лиги чемпионов. Хави в прошлом сезоне выиграл с командой чемпионат Испании, но сейчас каталонцы идут на четвёртом месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Хави Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
12:32
Пенья: «Тер Штеген очень помог мне перед матчем с «Порту»
12:27
Хави: «Канселу провёл отличный матч, а Фелиш нуждался в этом голе»
12:23
Хави: «Нам ещё предстоит улучшить много вещей»
28 Ноября
21:36
Сын Симеоне не хочет играть под руководством отца
15:30
Анчелотти: «Хави не нуждается в моих советах, у него достаточно опыта, чтобы самому со всем справиться»
15:25
Карвахаль: «Барселона» – это всегда один из главных конкурентов во всех турнирах»
12:55
Фелиш: «Хочу выиграть трофеи с «Барселоной» в этом сезоне»
11:47
Де Пауль и Руис – приоритетные кандидаты для «Ювентуса» на усиление полузащиты
11:41
Продление де Йонга – приоритет для «Барселоны»
05:06
«Барселона» девять раз попала в каркас в матчах чемпионата – второй показатель в топ-5 лигах
04:34
Аспиликуэта: «Не жалею о переходе из «Челси» в «Атлетико»
02:15
Де ла Фуэнте: «Барселона» не просила нас не выпускать Гави в матче со сборной Грузии»
01:22
Окружение Араухо подтвердило интерес к игроку со стороны «Баварии»
01:11
«Атлетико» продлит контракт с защитником, отступные – 70 млн евро
00:25
В «Барселоне» определились с приоритетным вариантом на позицию опорника
27 Ноября
23:33
Игрок «Фейеноорда»: «Я слышал об интересе «Барселоны» ко мне, но мало что об этом знаю»
23:02
В «Барселоне» считают, что Ромеу испытывает психологические трудности
16:22
Хави: «Критика? Я позитивен, как никогда»
16:01
Хави: «Нам не везёт с судьями» 3
15:44
Хави: «Чувствую полную уверенность со стороны руководства»
15:06
Канселу: «Не думаю, что нам не хватает менталитета победителей»
14:39
Куарежма: «Если бы я заиграл в «Барселоне», то претендовал бы на «Золотой мяч»
12:56
Аспиликуэта: «Симеоне требует от игроков стабильности на каждой тренировке»
12:50
Аспиликуэта: «Ни одному тренеру никогда не говорил, что не хочу играть на той или иной позиции»
12:03
«Ньюкасл» положил глаз на вингера «Атлетико»
11:37
Журналист Сике Родригес: «Хави начал чувствовать себя одиноким в «Барселоне»
04:37
Хави может приберечь тер Штегена в матче с «Порту»
03:57
Педри: «Барселона» лишится многих качеств без Гави»
26 Ноября
15:14
Тер Штеген сегодня вновь не тренировался с «Барселоной»
13:40
Травма Фати оказалась серьёзной
13:03
«Барселона» нацелилась на тренера «Реал Сосьедада»
12:40
Коке: «Почему меня не вызывают в сборную? Лучше задайте этот вопрос тренеру»
12:32
Коке – о новом контракте: «Я сейчас об этом не думаю»
12:10
Хави: «Получать критику – это нормально, но я думаю, что нам по силам перевернуть ситуацию»
12:04
Деку: «Скорее всего, Роке прибудет в «Барселону» в январе»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.11.23 в 23:00
Мальорка Мальорка
Кадис Кадис
2.00 3.35 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
13:48 · Испания. Ла Лига
Каннаваро: «Беллингем сейчас является игроком с лучшей формой в мире»
13:38 · Англия. Премьер-лига
Клуб Захаряна заинтересовался нападающим «Манчестер Юнайтед»
12:38 · Испания. Ла Лига
Деку: «Если мы продлили контракт с Хави, значит мы ему доверяем»
12:32 · Испания. Ла Лига
Пенья: «Тер Штеген очень помог мне перед матчем с «Порту»
12:27 · Испания. Ла Лига
Хави: «Канселу провёл отличный матч, а Фелиш нуждался в этом голе»
12:23 · Испания. Ла Лига
Хави: «Нам ещё предстоит улучшить много вещей»
04:40 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес изменил стратегию и надеется на сокращение срока 1
00:25 · Испания. Ла Лига
Фелиш прервал голевую засуху, он не мог забить за «Барселону» с середины сентября
28 Ноября
21:36 · Италия. Серия А
Сын Симеоне не хочет играть под руководством отца
20:28 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс успокоил болельщиков «Атлетика»
19:04 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» положил глаз на форварда из АПЛ
17:46 · Испания. Ла Лига
Карвахаль готов снизить зарплату, если будет меньше матчей
17:42 · Англия. Премьер-лига
​Скауты клубов АПЛ следят за Гринвудом
16:36 · Англия. Премьер-лига
Давид Сильва рассказал, почему в 2010 году выбрал «Манчестер Сити», а не «Реал»
16:17 · Испания. Ла Лига
​«Загадка!» Уткин высказался о сроках восстановления игроков от травм «крестов»
Все новости
Рекомендуем