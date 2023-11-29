Деку: «Если мы продлили контракт с Хави, значит мы ему доверяем»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера Хави Эрнандеса. Напомним, относительно недавно специалист продлил контракт со своим клубом до лета 2025 года.

«Вокруг клуба уровня «Барселоны» всегда будет ходить множество слухов. Если мы продлили контракт с Хави, значит мы ему доверяем», – приводит слова спортивного директора «сине-гранатовых» Barca Centre.

Вчера «Барселона» обыграла «Порту» и вышла в ⅛ финала Лиги чемпионов. Хави в прошлом сезоне выиграл с командой чемпионат Испании, но сейчас каталонцы идут на четвёртом месте в турнирной таблице.