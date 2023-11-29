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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пенья: «Тер Штеген очень помог мне перед матчем с «Порту»

29 Ноября 2023 • 12:32 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
03.12 23:00

Голкипер «Барселоны» Иньяки Пенья рассказал о том, как его мотивировал основной вратарь команды Марк-Андре тер Штеген перед матчем с «Порту». Напомним, сам немец пропускал игру из-за проблем со спиной.

«Тер Штеген очень помог мне перед матчем с «Порту», особенно на последней тренировке перед игрой. Он пожелал мне удачи, а уже после матча поздравил с хорошим выступлением. Работа окупилась, поэтому я очень счастлив», – цитирует Пенью Barca Centre.

«Барселона» обыграла «Порту» со счётом 2:1 и вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Следующий матч команда Хави Эрнандеса проведёт в чемпионате против мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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