Пенья: «Тер Штеген очень помог мне перед матчем с «Порту»

Голкипер «Барселоны» Иньяки Пенья рассказал о том, как его мотивировал основной вратарь команды Марк-Андре тер Штеген перед матчем с «Порту». Напомним, сам немец пропускал игру из-за проблем со спиной.

«Тер Штеген очень помог мне перед матчем с «Порту», особенно на последней тренировке перед игрой. Он пожелал мне удачи, а уже после матча поздравил с хорошим выступлением. Работа окупилась, поэтому я очень счастлив», – цитирует Пенью Barca Centre.

«Барселона» обыграла «Порту» со счётом 2:1 и вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Следующий матч команда Хави Эрнандеса проведёт в чемпионате против мадридского «Атлетико».