Хави: «Канселу провёл отличный матч, а Фелиш нуждался в этом голе»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес похвалил защитника Жоау Канселу и нападающего Жоау Фелиша, которые стали авторами единственных голов своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту». Напомним, «сине-гранатовые» победили со счётом 2:1 и гарантировали себе место в плей-офф.

«Канселу провёл отличный матч, а Фелиш нуждался в этом голе», – заключил Хави на пресс-конференции после игры.

Отметим, что Фелиш и Канселу выступают за «Барселону» на правах годичной аренды без права выкупа. Нападающий принадлежит мадридскому «Атлетико», а защитник «Манчестер Сити».