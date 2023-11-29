Хави: «Нам ещё предстоит улучшить много вещей»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес признал, что его команде ещё есть над чем работать. При этом специалист похвалил своих подопечных за выступления в матче против «Порту», который закончился победой каталонцев и выходом в раунд плей-офф.

«Нам ещё предстоит улучшить много вещей, но нужно оставаться скромными. Мы позволили сопернику слишком многое, но нам противостояла отличная команда. Мои чувства говорят мне, что мы сыграли очень хороший матч против очень хорошей команды», – сказал Хави на пресс-конференции после матча.

Напомним, «Барселона» впервые с 2021 года сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов.