​Дани Алвес изменил стратегию и надеется на сокращение срока

Бразильский экс-вингер Дани Алвес уже не надеется избежать наказания за насилие над 23-летнейй девушкой, имевшее место в конце 2022 года. Уже почти год как он находится под стражей, при этом следствие еще продолжается и приговор еще не вынесен.

В последнее время Алвес решил сменить стратегию - он пошел на сотрудничество с жертвой и уже выплатил ей 150 тысяч евро. Так Алвес надеется на то, что ему скостят срок - вплоть, возможно, до символических двух-трех лет тюрьмы.

Напомним, что Дани Алвес является одним из самых титулованных футболистов в мире, в своей карьере он выступал за «Севилью», «Барселону» и туринский «Ювентус».