Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дани Алвес изменил стратегию и надеется на сокращение срока

29 Ноября 2023 • 04:40 Комментировать

Бразильский экс-вингер Дани Алвес уже не надеется избежать наказания за насилие над 23-летнейй девушкой, имевшее место в конце 2022 года. Уже почти год как он находится под стражей, при этом следствие еще продолжается и  приговор еще не вынесен.

В последнее время Алвес решил сменить стратегию - он пошел на сотрудничество с жертвой и уже выплатил ей 150 тысяч евро. Так Алвес надеется на то, что ему скостят срок - вплоть, возможно, до символических двух-трех лет тюрьмы.

Напомним, что Дани Алвес является одним из самых титулованных футболистов в мире, в своей карьере он выступал за «Севилью», «Барселону» и туринский «Ювентус».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.11.23 в 23:00
Мальорка Мальорка
Кадис Кадис
2.00 3.35 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
04:40 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес изменил стратегию и надеется на сокращение срока
00:25 · Испания. Ла Лига
Фелиш прервал голевую засуху, он не мог забить за «Барселону» с середины сентября
28 Ноября
21:36 · Италия. Серия А
Сын Симеоне не хочет играть под руководством отца
20:28 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс успокоил болельщиков «Атлетика»
19:04 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» положил глаз на форварда из АПЛ
17:46 · Испания. Ла Лига
Карвахаль готов снизить зарплату, если будет меньше матчей
17:42 · Англия. Премьер-лига
​Скауты клубов АПЛ следят за Гринвудом
16:36 · Англия. Премьер-лига
Давид Сильва рассказал, почему в 2010 году выбрал «Манчестер Сити», а не «Реал»
16:17 · Испания. Ла Лига
​«Загадка!» Уткин высказался о сроках восстановления игроков от травм «крестов»
15:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Много говорить о травмах – это неуважение к другим игрокам, которые у нас есть»
15:44 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти получил очередной вопрос о будущем
15:39 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Лунин не думает, что завтра будет его последний матч»
15:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Беллингем – очень умный и зрелый игрок»
15:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Хави не нуждается в моих советах, у него достаточно опыта, чтобы самому со всем справиться»
15:25 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Барселона» – это всегда один из главных конкурентов во всех турнирах»
Все новости
Рекомендуем