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Фелиш прервал голевую засуху, он не мог забить за «Барселону» с середины сентября

29 Ноября 2023 • 00:25 Комментировать
Барселона
2:1
Порту
окончен

Полузащитник «Барселоны» Жоау Фелиш прервал голевую засуху в составе «сине-гранатовых», которая преследовала его с 19 сентября. Именно в этот день Жоау в последний раз отличался на клубном уровне, поразив дважды ворота «Антверпена» в первом туре группового этапа.

На 57-й минуте Фелиш забил в ворота «Порту», с которым «Барса» прямо сейчас играет дома. Что любопытно, Фелиш забил одному из принципиальных соперников своего родного клуба – лиссабонской «Бенфики». К слову, в академии «Порту» Фелиш также занимался с 2008 по 2014 годы, однако во взрослый футбол он вышел по дороге из академии «орлов».

Текстовая трансляция игры «Барселона» - «Порту» - на нашем сайте, в разгаре второй тайм.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Фелиш

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