Нико Уильямс успокоил болельщиков «Атлетика»

Молодой испанский полузащитник «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс успокоил болельщиков своей команды. Дело в том, что контракт 21-летнего игрока с баскским клубом подходит к концу по окончании текущего сезона, а новый стороны ещё не подписали.

«Я счастлив здесь, в Бильбао. Болельщики могут быть спокойны, не беспокойтесь», - цитирует Уильямса в своих соцсетях Фабрицио Романо.

В текущем сезоне в активе Уильямса 11 матчей за «Атлетик», в них он отдал семь ассистов и забил один гол в рамках чемпионата Испании.

Выступает футболист на позициях левого и правого вингера.