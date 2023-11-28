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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нико Уильямс успокоил болельщиков «Атлетика»

28 Ноября 2023 • 20:28 Комментировать

Молодой испанский полузащитник «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс успокоил болельщиков своей команды. Дело в том, что контракт 21-летнего игрока с баскским клубом подходит к концу по окончании текущего сезона, а новый стороны ещё не подписали.

«Я счастлив здесь, в Бильбао. Болельщики могут быть спокойны, не беспокойтесь», - цитирует Уильямса в своих соцсетях Фабрицио Романо.

В текущем сезоне в активе Уильямса 11 матчей за «Атлетик», в них он отдал семь ассистов и забил один гол в рамках чемпионата Испании.

Выступает футболист на позициях левого и правого вингера.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Нико Уильямс
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