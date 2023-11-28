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Карвахаль готов снизить зарплату, если будет меньше матчей

28 Ноября 2023 • 17:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
02.12 20:30

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о календаре.

«У нас много соревнований. Я согласен, что игр слишком много, поэтому много травм. Очень сложно быть готовым на все сто процентов, когда ты играет каждые три дня. Каждый матч влияет на травмы. Если бы нам пришлось меньше зарабатывать, но играть реже, то это не стало бы проблемой», — приводит слова игрока Football Tweet.

В нынешнем сезоне 31-летний Карвахаль принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две голевые передачи.

29 ноября «Реал» встретится с «Наполи» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Начало поединка — в 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль

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