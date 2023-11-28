Поговаривают, что «Барселона» может расстаться с Хави, если в ближайшее время игра и результаты команды не пойдут в гору. Согласно информации TodoFichajes, при расставании с Хави кандидатом номер один для «сине-гранатовых» будет Гарсия Пимьента.

В настоящий момент 49-летний Пимьента тренирует «Лас-Пальмас», команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. По данным источника, «Барселону» привлекает футбол, который ставит Пимьента, а также тот факт, что он прекрасно знает клуб. Пимьента на протяжении 20 лет тренировал в «Барселоне» команды разных возрастных категорий.

Также стоит сказать, что Гарсия Пимьента является воспитанником академии «Барселоны». При этом за первую он провёл только один матч – в основном он играл за молодёжку.