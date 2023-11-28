Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Назван главный кандидат на замену Хави в «Барселоне» слухи

28 Ноября 2023 • 16:26 Комментировать

Поговаривают, что «Барселона» может расстаться с Хави, если в ближайшее время игра и результаты команды не пойдут в гору. Согласно информации TodoFichajes, при расставании с Хави кандидатом номер один для «сине-гранатовых» будет Гарсия Пимьента.

В настоящий момент 49-летний Пимьента тренирует «Лас-Пальмас», команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. По данным источника, «Барселону» привлекает футбол, который ставит Пимьента, а также тот факт, что он прекрасно знает клуб. Пимьента на протяжении 20 лет тренировал в «Барселоне» команды разных возрастных категорий.

Также стоит сказать, что Гарсия Пимьента является воспитанником академии «Барселоны». При этом за первую он провёл только один матч – в основном он играл за молодёжку.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Лас-Пальмас Гарсия Пимьента ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
16:36 · Англия. Премьер-лига
Давид Сильва рассказал, почему в 2010 году выбрал «Манчестер Сити», а не «Реал»
16:17 · Испания. Ла Лига
​«Загадка!» Уткин высказался о сроках восстановления игроков от травм «крестов»
15:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Много говорить о травмах – это неуважение к другим игрокам, которые у нас есть»
15:44 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти получил очередной вопрос о будущем
15:39 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Лунин не думает, что завтра будет его последний матч»
15:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Беллингем – очень умный и зрелый игрок»
15:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Хави не нуждается в моих советах, у него достаточно опыта, чтобы самому со всем справиться»
15:25 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Барселона» – это всегда один из главных конкурентов во всех турнирах»
15:20 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Анчелотти – один из самых удивительных тренеров в моей карьере»
14:58 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «8 травм? Это не хорошо, но у других игроков появилась возможность себя проявить»
14:55 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Мы хотим финишировать на первом месте в группе»
14:49 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген сделал всё возможное для участия в матче с «Порту», но немец не успел восстановиться
14:38 · Испания. Ла Лига
Модрич может успеть восстановиться к матчу с «Гранадой»
13:55 · Испания. Ла Лига
Стало известно, что думают игроки «Барселоны» о работе Хави
13:11 · Италия. Серия А
«Интер» запланировал трансфер нападающего сборной Украины
Все новости
Рекомендуем