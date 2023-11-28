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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Загадка!» Уткин высказался о сроках восстановления игроков от травм «крестов»

28 Ноября 2023 • 16:17 Комментировать

Известный журналист Василий Уткин не понимает, почему футболисты так много пропускают при травмах крестообразных связок колена. В качестве примера Уткин привёл Гави, Куртуа и Милитао – в каждом из этих случаев в прессе писали о том, что на восстановление игрокам понадобится примерно восемь-девять месяцев.

«Я недопонимаю. Раньше восстановление занимало полгода. Не может же быть какое-то осложнение у всех троих. Но ведь медицина развивается; сроки восстановления, по логике вещей, могут сокращаться, а они растут… Загадка!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Гави получил травму «крестов» в недавнем матче сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Василий Уткин Тибо Куртуа Эдер Милитао Гави ещё теги
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