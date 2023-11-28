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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Много говорить о травмах – это неуважение к другим игрокам, которые у нас есть»

28 Ноября 2023 • 15:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
02.12 20:30

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал кадровую ситуацию в своей команде. Напомним, к ближайшему матчу Лиги чемпионов с «Наполи» «королевский клуб» подходит с 8 футболистами в лазарете.

«Много говорить о травмах – это неуважение к другим игрокам, которые у нас есть. Если мы показываем хорошие результаты при всех проблемах, значит у нас действительно хороший состав», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Жирону» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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