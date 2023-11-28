​Анчелотти получил очередной вопрос о будущем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти чуть ли не на каждой пресс-конференции получает вопросы о своём будущем. Это и не удивительно, ведь его действующий контракт рассчитан до конца сезона. Во время общения с журналистами перед игрой Лиги чемпионов против «Наполи» Анчелотти снова попросили дать комментарий относительно своей ситуации.

«Моё будущее? Я о нём не говорю», - слова Анчелотти с пресс-конференции приводит Madrid Xtra.

Матч против «Наполи» «Реал» проведёт в среду, 29 ноября. Команде Карло Анчелотти достаточно набрать один балл, чтобы застолбить за собой первое место в группе.

​«Реал» принял решение по Анчелотти и начал действовать