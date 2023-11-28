Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти: «Лунин не думает, что завтра будет его последний матч»

28 Ноября 2023 • 15:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Наполи
1 1.85 X 3.95 2 4.20
29.11 23:00

В последних матчах за «Реал» играл третий вратарь – Андрей Лунин. Дело в том, что Кепа Аррисабалага получил травму, а Тибо Куртуа ещё в начале сезона оказался в лазарете. В ближайшее время Кепа вернётся в строй, и главный тренер команды Карло Анчелотти высказался о ситуации на вратарской позиции.

«Лунин не думает, что завтра будет его последний матч. Он будет конкурировать с Кепой, и это хорошо для нас. Потому что они оба являются отличными вратарями», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В среду, 29 ноября, «Реал» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Наполи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин Кепа Аррисабалага ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
15:56
​Анчелотти подчеркнул важность матча с «Наполи»
15:39
​Анчелотти: «Лунин не думает, что завтра будет его последний матч»
14:58
Карвахаль: «8 травм? Это не хорошо, но у других игроков появилась возможность себя проявить»
14:55
Карвахаль: «Мы хотим финишировать на первом месте в группе»
27 Ноября
15:48
В «Реале» надеются, что Модрич сможет сыграть с «Наполи»
13:27
​Реал – Наполи: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов – 29 ноября 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД НАПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
16:36 · Англия. Премьер-лига
Давид Сильва рассказал, почему в 2010 году выбрал «Манчестер Сити», а не «Реал»
16:17 · Испания. Ла Лига
​«Загадка!» Уткин высказался о сроках восстановления игроков от травм «крестов»
15:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Много говорить о травмах – это неуважение к другим игрокам, которые у нас есть»
15:44 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти получил очередной вопрос о будущем
15:39 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Лунин не думает, что завтра будет его последний матч»
15:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Беллингем – очень умный и зрелый игрок»
15:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Хави не нуждается в моих советах, у него достаточно опыта, чтобы самому со всем справиться»
15:25 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Барселона» – это всегда один из главных конкурентов во всех турнирах»
15:20 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Анчелотти – один из самых удивительных тренеров в моей карьере»
14:58 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «8 травм? Это не хорошо, но у других игроков появилась возможность себя проявить»
14:55 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Мы хотим финишировать на первом месте в группе»
14:49 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген сделал всё возможное для участия в матче с «Порту», но немец не успел восстановиться
14:38 · Испания. Ла Лига
Модрич может успеть восстановиться к матчу с «Гранадой»
13:55 · Испания. Ла Лига
Стало известно, что думают игроки «Барселоны» о работе Хави
13:11 · Италия. Серия А
«Интер» запланировал трансфер нападающего сборной Украины
Все новости
Рекомендуем