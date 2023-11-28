​Анчелотти: «Лунин не думает, что завтра будет его последний матч»

В последних матчах за «Реал» играл третий вратарь – Андрей Лунин. Дело в том, что Кепа Аррисабалага получил травму, а Тибо Куртуа ещё в начале сезона оказался в лазарете. В ближайшее время Кепа вернётся в строй, и главный тренер команды Карло Анчелотти высказался о ситуации на вратарской позиции.

«Лунин не думает, что завтра будет его последний матч. Он будет конкурировать с Кепой, и это хорошо для нас. Потому что они оба являются отличными вратарями», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В среду, 29 ноября, «Реал» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Наполи».