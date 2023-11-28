Анчелотти: «Беллингем – очень умный и зрелый игрок»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз похвалил полузащитника Джуда Беллингема, который очень бодро начал свой дебютный сезон на «Сантьяго Бернабеу».

«Беллингем – очень умный и зрелый игрок. Он хорошо адаптировался к новым условия, Джуд является фантастическим футболистом. Думаю, он легко способен адаптироваться к любым требованиям», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Беллингем сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата Испании. На его счету 11 голов и 2 результативные передачи в 12 матчах Ла Лиги. Летом за игрока было заплачено 103 миллиона евро.