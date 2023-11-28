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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Беллингем – очень умный и зрелый игрок»

28 Ноября 2023 • 15:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
02.12 20:30

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз похвалил полузащитника Джуда Беллингема, который очень бодро начал свой дебютный сезон на «Сантьяго Бернабеу».

«Беллингем – очень умный и зрелый игрок. Он хорошо адаптировался к новым условия, Джуд является фантастическим футболистом. Думаю, он легко способен адаптироваться к любым требованиям», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Беллингем сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата Испании. На его счету 11 голов и 2 результативные передачи в 12 матчах Ла Лиги. Летом за игрока было заплачено 103 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Джуд Беллингем ещё теги

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