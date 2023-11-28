Анчелотти: «Хави не нуждается в моих советах, у него достаточно опыта, чтобы самому со всем справиться»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отказался давать советы своему коллеге из каталонской «Барселоны» в лице Хави Эрнандеса. Напомним, в последнее время наставника «сине-гранатовых» начали связывать с увольнением из своей команды.

«Какой совет я бы дал Хави? Он не нуждается в моих советах, у него достаточно опыта, чтобы самому справиться со своими проблемами», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

«Барселона» сейчас идёт на четвёртом месте в чемпионате Испании, но отставание от первого «Реала» составляет четыре очка. В очной встрече «королевский клуб» обыграл «сине-гранатовых» 2:1 на выезде.