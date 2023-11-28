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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль: «Барселона» – это всегда один из главных конкурентов во всех турнирах»

28 Ноября 2023 • 15:25 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
02.12 20:30

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал оценил выступления каталонской «Барселоны» в нынешнем сезоне. Напомним, несколько недель назад «сливочные» в очной встрече с «сине-гранатовыми» одержали выездную победу 2:1.

«Барселона» в Лиге чемпионов? Они почти квалифицировались в плей-офф. В чемпионат они отстают от нас всего на 4 очка. «Барселона» – это всегда один из главных конкурентов «Реала» во всех турнирах. Тем не менее, мы сконцентрированы на своей игре», – сказал Карвахаль на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Карвахаль отметился двумя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Даниэль Карвахаль ещё теги

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