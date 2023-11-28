Карвахаль: «Анчелотти – один из самых удивительных тренеров в моей карьере»

Фуллбек мадридского «Реала» Дани Карвахаль сделал комплимент своему тренеру Карло Анчелотти. Напомним, у итальянского специалиста в конце сезона истекает контракт со «сливочными».

«Анчелотти – один из самых удивительных тренеров в моей карьере. Я думаю, он может остаться в «Реале» настолько, насколько сам пожелает. Очень мало людей могут выполнять эту работу на уровне Карло», – сказал Карвахаль на пресс-конференции накануне матча с «Наполи» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» задумывается над продлением контракта с Анчелотти. На днях появились слухи, что в приглашении Карло заинтересован «Манчестер Юнайтед».