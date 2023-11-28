Карвахаль: «8 травм? Это не хорошо, но у других игроков появилась возможность себя проявить»

Правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал большое количество травм в своей команде. В завтрашнем поединке с «Наполи» «королевскому клубу» не смогут помочь аж 8 футболистов.

«8 травм? Это не хорошо, но у других игроков появилась возможность себя проявить и получить больше практики. Они должны быть готовы играть. Уверен, эти парни смогут нам помочь», – сказал Карвахаль на пресс-конференции.

Напомним, завтрашняя победа над «Наполи» гарантирует «Реалу» выход из группы с первого места. Квалификацию в раунд плей-офф команда Карло Анчелотти уже себе гарантировала.