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Карвахаль: «8 травм? Это не хорошо, но у других игроков появилась возможность себя проявить»

28 Ноября 2023 • 14:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Наполи
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29.11 23:00

Правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал большое количество травм в своей команде. В завтрашнем поединке с «Наполи» «королевскому клубу» не смогут помочь аж 8 футболистов.

«8 травм? Это не хорошо, но у других игроков появилась возможность себя проявить и получить больше практики. Они должны быть готовы играть. Уверен, эти парни смогут нам помочь», – сказал Карвахаль на пресс-конференции.

Напомним, завтрашняя победа над «Наполи» гарантирует «Реалу» выход из группы с первого места. Квалификацию в раунд плей-офф команда Карло Анчелотти уже себе гарантировала.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль

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