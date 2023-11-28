Карвахаль: «Мы хотим финишировать на первом месте в группе»

Правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль дал понять, что его команда намерена финишировать на первом месте в своей группе в Лиге чемпионов. «Королевский клуб» достигнет цели, если завтра у себя дома не проиграет «Наполи».

«Я чувствую себя очень хорошо. Мы на 100% сфокусированы на завтрашнем матче. Мы хотим финишировать на первом месте в своей группе», – сказал Карвахаль на пресс-конференции.

«Реал» добыл максимум очков в 4 турах группового этапа Лиги чемпионов. У второго «Наполи» в активе на 5 пунктов меньше. Победа гарантирует команде Вальтера Маццарри выход в раунд плей-офф.