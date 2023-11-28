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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген сделал всё возможное для участия в матче с «Порту», но немец не успел восстановиться

28 Ноября 2023 • 14:49 Комментировать
Барселона
...
Порту
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Через 7 ч. 11 мин.

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген сделал всё возможное для того, чтобы помочь своей команде в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Порту». По информации от издания Sport, немец не терял надежду вплоть до сегодняшнего утра, но проблемы со спиной не позволили вратарю рассчитывать на участие в игре.

Отмечается, что тер Штеген уже сконцентрировался на матче против мадридского «Атлетико», который состоится в ближайшие выходные. В случае победы «Барселона» сможет вернуть себе третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Напомним, тер Штеген из-за своей травмы уже успел пропустить поединок с «Райо Вальекано».

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