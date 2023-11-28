Модрич может успеть восстановиться к матчу с «Гранадой»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не сыграет в Лиге чемпионов с «Наполи», но зато может восстановиться к выходным, когда его команда встретится с «Гранадой» в чемпионате Испании.

По информации от журналиста Марио Кортеханы, травма Модрича действительно оказалась несерьёзной. Правда, хорват может пропустить даже поединок с «Гранадой», если медицинский штаб придёт к выводу, что участие полузащитника будет рискованным.

Напомним, в конце сезона у Луки заканчивается контракт с «королевским клубом», но не исключено, что руководство предложит Модричу соглашение ещё на один год.