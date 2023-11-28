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Стало известно, что думают игроки «Барселоны» о работе Хави

28 Ноября 2023 • 13:55 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес близок к увольнению с поста главного тренера команды. Как сообщает инсайдер Кике Матеу посредством соцсетей, специалист утратил доверие игроков.

Футболисты не понимают, чего хочет добиться специалист от них на поле. Игроков не устраивает методика Эрнандеса.

Ранее в прессе сообщалось, что будущее Хави в каталонском клубе зависит от результата матча против «Порту» в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА. Игра состоится сегодня, 28 ноября.

Контракт 43-летнего наставника с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2025 года.

«Барселона» выбрала нового главного тренера

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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