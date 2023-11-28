Роналду или Месси: назван лучший футболист XXI века

Портал FourFourTwo представил рейтинг лучших футболистов XXI века. Первое место в нем занял восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, ныне выступающий за американский клуб «Интер Майами».

Вторым стал португальский центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в активе которого пять «Золотых мячей». Третью строчку в рейтинге занял бывший полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста.

В десятку лучших футболистов XXI века также попали: Хави Эрнандес, Роналдиньо, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Мануэль Нойер, Кака и Луис Суарес.

Бекхэм высказал мнение о Месси