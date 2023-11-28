Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналду или Месси: назван лучший футболист XXI века

28 Ноября 2023 • 13:32 Комментировать

Портал FourFourTwo представил рейтинг лучших футболистов XXI века. Первое место в нем занял восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, ныне выступающий за американский клуб «Интер Майами».

Вторым стал португальский центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в активе которого пять «Золотых мячей». Третью строчку в рейтинге занял бывший полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста.

В десятку лучших футболистов XXI века также попали: Хави Эрнандес, Роналдиньо, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Мануэль Нойер, Кака и Луис Суарес.

Бекхэм высказал мнение о Месси

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Криштиану Роналду Лионель Месси Андрес Иньеста Зинедин Зидан Хави Эрнандес Тьерри Анри ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
13:11 · Италия. Серия А
«Интер» запланировал трансфер нападающего сборной Украины
12:55 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Хочу выиграть трофеи с «Барселоной» в этом сезоне»
12:51 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Я бы не назвал матч с «Порту» финалом»
11:47 · Италия. Серия А
Де Пауль и Руис – приоритетные кандидаты для «Ювентуса» на усиление полузащиты
11:41 · Испания. Ла Лига
Продление де Йонга – приоритет для «Барселоны»
11:17 · Испания. Ла Лига
Будущее Лунина в «Реале» находится под большим сомнением
09:51 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ», «Реал» и «Бавария» сразятся за 18-летнего игрока
09:44 · Испания. Ла Лига
Ривалдо сравнил трио с Роналдо и Роналдиньо и тройку Месси - Суарес - Неймар
09:17 · Испания. Ла Лига
Тренер «Жироны» назвал задачу команды на сезон
09:03 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Испании: «Иско уже не тот, что был десять лет назад»
05:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» девять раз попала в каркас в матчах чемпионата – второй показатель в топ-5 лигах
04:34 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Не жалею о переходе из «Челси» в «Атлетико»
03:44 · Испания. Ла Лига
Аспиликуэта: «Дуэт Гризманна и Мораты – лучший в Европе? Да, это так»
03:32 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти получил предложение от гранда АПЛ слухи
02:15 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте: «Барселона» не просила нас не выпускать Гави в матче со сборной Грузии»
Все новости
Рекомендуем