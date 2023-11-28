Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш: «Хочу выиграть трофеи с «Барселоной» в этом сезоне»

28 Ноября 2023 • 12:55 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
03.12 23:00

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш рассказал о своих целях на нынешний сезон. Напомним, футболист сборной Португалии выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды из мадридского «Атлетико».

«Хочу выиграть трофеи с «Барселоной» в этом сезоне. Мне хочется максимально наслаждаться собой, пока я здесь. Посмотрим, что произойдёт в будущем», – приводит слова Фелиша Barca Universal.

Ранее спортивный директор «Барселоны» Деку дал понять, что если Фелиш хорошо проявит себя в этом сезоне, то руководство приложит все усилия для его выкупа на постоянной основе. То же самое касается другого португальца Жоау Канселу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Фелиш

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
11:47
Де Пауль и Руис – приоритетные кандидаты для «Ювентуса» на усиление полузащиты
11:41
Продление де Йонга – приоритет для «Барселоны»
05:06
«Барселона» девять раз попала в каркас в матчах чемпионата – второй показатель в топ-5 лигах
04:34
Аспиликуэта: «Не жалею о переходе из «Челси» в «Атлетико»
02:15
Де ла Фуэнте: «Барселона» не просила нас не выпускать Гави в матче со сборной Грузии»
01:22
Окружение Араухо подтвердило интерес к игроку со стороны «Баварии»
01:11
«Атлетико» продлит контракт с защитником, отступные – 70 млн евро
00:25
В «Барселоне» определились с приоритетным вариантом на позицию опорника
27 Ноября
23:33
Игрок «Фейеноорда»: «Я слышал об интересе «Барселоны» ко мне, но мало что об этом знаю»
23:02
В «Барселоне» считают, что Ромеу испытывает психологические трудности
16:22
Хави: «Критика? Я позитивен, как никогда»
16:01
Хави: «Нам не везёт с судьями» 3
15:44
Хави: «Чувствую полную уверенность со стороны руководства»
15:06
Канселу: «Не думаю, что нам не хватает менталитета победителей»
14:39
Куарежма: «Если бы я заиграл в «Барселоне», то претендовал бы на «Золотой мяч»
12:56
Аспиликуэта: «Симеоне требует от игроков стабильности на каждой тренировке»
12:50
Аспиликуэта: «Ни одному тренеру никогда не говорил, что не хочу играть на той или иной позиции»
12:03
«Ньюкасл» положил глаз на вингера «Атлетико»
11:37
Журналист Сике Родригес: «Хави начал чувствовать себя одиноким в «Барселоне»
04:37
Хави может приберечь тер Штегена в матче с «Порту»
03:57
Педри: «Барселона» лишится многих качеств без Гави»
26 Ноября
15:14
Тер Штеген сегодня вновь не тренировался с «Барселоной»
13:40
Травма Фати оказалась серьёзной
13:03
«Барселона» нацелилась на тренера «Реал Сосьедада»
12:40
Коке: «Почему меня не вызывают в сборную? Лучше задайте этот вопрос тренеру»
12:32
Коке – о новом контракте: «Я сейчас об этом не думаю»
12:10
Хави: «Получать критику – это нормально, но я думаю, что нам по силам перевернуть ситуацию»
12:04
Деку: «Скорее всего, Роке прибудет в «Барселону» в январе»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
13:55 · Испания. Ла Лига
Стало известно, что думают игроки «Барселоны» о работе Хави
13:11 · Италия. Серия А
«Интер» запланировал трансфер нападающего сборной Украины
12:55 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Хочу выиграть трофеи с «Барселоной» в этом сезоне»
12:51 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Я бы не назвал матч с «Порту» финалом»
11:47 · Италия. Серия А
Де Пауль и Руис – приоритетные кандидаты для «Ювентуса» на усиление полузащиты
11:41 · Испания. Ла Лига
Продление де Йонга – приоритет для «Барселоны»
11:17 · Испания. Ла Лига
Будущее Лунина в «Реале» находится под большим сомнением
09:51 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ», «Реал» и «Бавария» сразятся за 18-летнего игрока
09:44 · Испания. Ла Лига
Ривалдо сравнил трио с Роналдо и Роналдиньо и тройку Месси - Суарес - Неймар
09:17 · Испания. Ла Лига
Тренер «Жироны» назвал задачу команды на сезон
09:03 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Испании: «Иско уже не тот, что был десять лет назад»
05:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» девять раз попала в каркас в матчах чемпионата – второй показатель в топ-5 лигах
04:34 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Не жалею о переходе из «Челси» в «Атлетико»
03:44 · Испания. Ла Лига
Аспиликуэта: «Дуэт Гризманна и Мораты – лучший в Европе? Да, это так»
03:32 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти получил предложение от гранда АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем