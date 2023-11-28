Фелиш: «Хочу выиграть трофеи с «Барселоной» в этом сезоне»

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш рассказал о своих целях на нынешний сезон. Напомним, футболист сборной Португалии выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды из мадридского «Атлетико».

«Хочу выиграть трофеи с «Барселоной» в этом сезоне. Мне хочется максимально наслаждаться собой, пока я здесь. Посмотрим, что произойдёт в будущем», – приводит слова Фелиша Barca Universal.

Ранее спортивный директор «Барселоны» Деку дал понять, что если Фелиш хорошо проявит себя в этом сезоне, то руководство приложит все усилия для его выкупа на постоянной основе. То же самое касается другого португальца Жоау Канселу.