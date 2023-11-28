Фелиш: «Я бы не назвал матч с «Порту» финалом»

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш не спешит называть матч с «Порту» финалом. Напомним, если «сине-гранатовые» обыграют «драконов» в пятом туре группового этапа, команда Хави Эрнандеса гарантирует себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Наше отношение к делу всегда наполнено позитивом. Думаю, слишком рано называть матч с «Порту» финалом. Мы всё ещё находимся в ранней фазе сезона, но мы надеемся, что сможем гарантировать себе квалификацию в раунд плей-офф», – цитирует Фелиша Barca Universal.

Напомним, права на Фелиша до сих пор принадлежат мадридскому «Атлетико», с которым «Барселоне» предстоит сыграть в чемпионате на выходных.