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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш: «Я бы не назвал матч с «Порту» финалом»

28 Ноября 2023 • 12:51 Комментировать
Барселона
...
Порту
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Через 9 ч. 8 мин.

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш не спешит называть матч с «Порту» финалом. Напомним, если «сине-гранатовые» обыграют «драконов» в пятом туре группового этапа, команда Хави Эрнандеса гарантирует себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Наше отношение к делу всегда наполнено позитивом. Думаю, слишком рано называть матч с «Порту» финалом. Мы всё ещё находимся в ранней фазе сезона, но мы надеемся, что сможем гарантировать себе квалификацию в раунд плей-офф», – цитирует Фелиша Barca Universal.

Напомним, права на Фелиша до сих пор принадлежат мадридскому «Атлетико», с которым «Барселоне» предстоит сыграть в чемпионате на выходных.

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