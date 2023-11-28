Продление де Йонга – приоритет для «Барселоны»

Каталонская «Барселона» очень хочет продлить контракт со своим полузащитником Френки де Йонгом. Как сообщает издание Sport, продление нидерландца – это абсолютный приоритет для руководства на ближайшее будущее.

Источник отмечает, что новый контракт с де Йонгом является большим вызовом для руководства «Барселоны», так как игрок всё ещё не забил события лета 2022 года. Напомним, тогда «сине-гранатовые» всеми силами пытались продать Френки и профинансировать трансфер Бернарду Силвы из «Манчестер Сити».

Нынешнее соглашение де Йонга с «Барселоной» истекает летом 2026 года, но руководство хочет поскорее заключить новый контракт.