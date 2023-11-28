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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выбрала нового главного тренера

28 Ноября 2023 • 11:22 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес может покинуть свой пост в ближайшем будущем. Об этом рапортуют журналисты Football Espana.

По данным источника, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта выбрал специалиста, который может заменить Хави. На пост главного тренера «Барселоны» могут назначить Рафаэля Маркеса, ныне работающего во второй команде каталонского клуба

Напомним, что в бытность футболистом Маркес выступал за «Барселону» с 2003 по 2010 год.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «сине-гранатовые» набрали 31 очко после 14 туров. Команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

«Барселона» может шокировать решением по Хави

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Рафаэль Маркес ещё теги
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