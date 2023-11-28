«Барселона» выбрала нового главного тренера

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес может покинуть свой пост в ближайшем будущем. Об этом рапортуют журналисты Football Espana.

По данным источника, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта выбрал специалиста, который может заменить Хави. На пост главного тренера «Барселоны» могут назначить Рафаэля Маркеса, ныне работающего во второй команде каталонского клуба

Напомним, что в бытность футболистом Маркес выступал за «Барселону» с 2003 по 2010 год.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «сине-гранатовые» набрали 31 очко после 14 туров. Команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

«Барселона» может шокировать решением по Хави