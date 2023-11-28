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Будущее Лунина в «Реале» находится под большим сомнением

28 Ноября 2023 • 11:17 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
02.12 20:30

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин ещё не знает, за какую команду будет выступать в следующем сезоне. По информации от издания Relevo, будущее украинца на «Сантьяго Бернабеу» в данный момент является туманным.

Дело в том, что главный тренер Карло Анчелотти требует от руководства другого голкипера на роль второго номера. Итальянец хочет, чтобы после выздоровления Тибо Куртуа роль сменщика бельгийца исполнял Кепа Аррисабалага, который в данный момент играет за «сливочных» на правах аренды.

Контракт Лунина с «Реалом» заканчивается в конце нынешнего сезона. 24-летний украинец находится в «королевском клубе» с лета 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин

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