Будущее Лунина в «Реале» находится под большим сомнением

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин ещё не знает, за какую команду будет выступать в следующем сезоне. По информации от издания Relevo, будущее украинца на «Сантьяго Бернабеу» в данный момент является туманным.

Дело в том, что главный тренер Карло Анчелотти требует от руководства другого голкипера на роль второго номера. Итальянец хочет, чтобы после выздоровления Тибо Куртуа роль сменщика бельгийца исполнял Кепа Аррисабалага, который в данный момент играет за «сливочных» на правах аренды.

Контракт Лунина с «Реалом» заканчивается в конце нынешнего сезона. 24-летний украинец находится в «королевском клубе» с лета 2018 года.