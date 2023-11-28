Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ривалдо сравнил трио с Роналдо и Роналдиньо и тройку Месси - Суарес - Неймар

28 Ноября 2023 • 09:44 Комментировать

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо сравнил свою связку с Роналдо и Роналдиньо с легендарным трио каталонской «Барселоны» Месси – Суарес – Неймар.

«Каждый был хорош в свое время. Наше трио – это чемпионы мира, мы сделали это для своей страны. Связка Месси, Суареса и Неймара – чемпионы «Барселоны». Все мы уже в истории футбола. Не могу сказать, что какое-то трио было лучше», - рассказал легендарный бразилец на ютуб-канале «Мяч Production».

Ривалдо известен в Европе по выступлениям за «Барселону» и «Милан». В составе сборной Бразилии нападающий сыграл 74 поединка и отметился 34 забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Роналдиньо Ривалдо Лионель Месси Луис Суарес Неймар ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
11:41 · Испания. Ла Лига
Продление де Йонга – приоритет для «Барселоны»
11:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбрала нового главного тренера
11:17 · Испания. Ла Лига
Будущее Лунина в «Реале» находится под большим сомнением
09:51 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ», «Реал» и «Бавария» сразятся за 18-летнего игрока
09:44 · Испания. Ла Лига
Ривалдо сравнил трио с Роналдо и Роналдиньо и тройку Месси - Суарес - Неймар
09:17 · Испания. Ла Лига
Тренер «Жироны» назвал задачу команды на сезон
09:03 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Испании: «Иско уже не тот, что был десять лет назад»
05:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» девять раз попала в каркас в матчах чемпионата – второй показатель в топ-5 лигах
04:34 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Не жалею о переходе из «Челси» в «Атлетико»
03:44 · Испания. Ла Лига
Аспиликуэта: «Дуэт Гризманна и Мораты – лучший в Европе? Да, это так»
03:32 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти получил предложение от гранда АПЛ слухи
02:15 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте: «Барселона» не просила нас не выпускать Гави в матче со сборной Грузии»
02:13 · Испания. Ла Лига
​Деку: «Мы очень довольны выступлениями Жоау Фелиша и Канселу»
01:44 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Я благодарен и Гвардиоле, и Хави»
01:22 · Германия. Бундеслига
Окружение Араухо подтвердило интерес к игроку со стороны «Баварии» слухи
Все новости
Рекомендуем