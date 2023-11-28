Ривалдо сравнил трио с Роналдо и Роналдиньо и тройку Месси - Суарес - Неймар

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо сравнил свою связку с Роналдо и Роналдиньо с легендарным трио каталонской «Барселоны» Месси – Суарес – Неймар.

«Каждый был хорош в свое время. Наше трио – это чемпионы мира, мы сделали это для своей страны. Связка Месси, Суареса и Неймара – чемпионы «Барселоны». Все мы уже в истории футбола. Не могу сказать, что какое-то трио было лучше», - рассказал легендарный бразилец на ютуб-канале «Мяч Production».

Ривалдо известен в Европе по выступлениям за «Барселону» и «Милан». В составе сборной Бразилии нападающий сыграл 74 поединка и отметился 34 забитыми мячами.