Тренер «Жироны» назвал задачу команды на сезон

Наставник «Жироны» Мичел рассказал о цели своей команды на сезон-2023/2024.

«У нас очень хорошая команда. Мы намерены побороться за попадание в еврокубки. Я верю в своих подопечных. «Жироне» по силам провести исторический сезон», - передает слова специалиста Catalunya Radio.

В последнем поединке чемпионата Испании «Жирона» на домашнем стадионе принимала «Атлетик» Бильбао. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

После 14 туров Ла Лиги команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Реалу» по дополнительным показателям.