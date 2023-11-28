«Барселона» может шокировать решением по Хави

Поединок группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» может стать последним для Хави Эрнандеса на посту рулевого «Барселоны».
По информации журналистов AS, руководство каталонского гранда может уволить специалиста, если «сине-гранатовые» не одержат победу в предстоящей встрече. Специалист выставит на эту игру самый боевой состав, чтобы обезопасить себя от провала.
«Барселона» встретится с «Порту» сегодня, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Хави руководит «сине-гранатовыми» с 2021 года. Трудовой договор испанского тренера рассчитан до конца сезона-2024/2025.
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