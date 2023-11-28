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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может шокировать решением по Хави

28 Ноября 2023 • 09:12 Комментировать

Поединок группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» может стать последним для Хави Эрнандеса на посту рулевого «Барселоны».

По информации журналистов AS, руководство каталонского гранда может уволить специалиста, если «сине-гранатовые» не одержат победу в предстоящей встрече. Специалист выставит на эту игру самый боевой состав, чтобы обезопасить себя от провала.

«Барселона» встретится с «Порту» сегодня, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Хави руководит «сине-гранатовыми» с 2021 года. Трудовой договор испанского тренера рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Экс-полузащитник «Реала» может перейти в «Барселону»

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