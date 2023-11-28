Тренер сборной Испании: «Иско уже не тот, что был десять лет назад»

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о возможном возвращении полузащитника Иско в национальную команду.

«Иско – отличный футболист, который находится в прекрасной форме. Он очень хорош в этом сезоне. Этот парень уже не тот, что был десять лет назад. Иско изменился и сейчас очень много работает», - передает слова специалиста AS.

Последний поединок Иско провел за сборную Испании летом 2019 года. Тогда «красная фурия» уверенно победила Швецию со счетом 3:0.

В настоящий момент полузащитник выступает за «Бетис». В текущем сезоне хавбек провел 18 поединков, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.